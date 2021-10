G20: prima giornata del vertice di Roma, l’impegno dei leader sulla tassa minima globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono conclusi i lavori della prima giornata del vertice G20 di Roma, contraddistinta da un “ampio e trasversale” sostegno all’accordo sulla tassazione minima globale e dall’impegno dei leader delle prime venti economie del Pianeta a vaccinare contro il Covid-19 il 70 per cento della popolazione mondiale entro la metà del prossimo anno. La giornata è stata aperta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che nel dare il via alla sessione su economia e salute globale ha definito “moralmente inaccettabili” le diseguaglianze nella distribuzione dei vaccini e ha sottolineato l’impegno della presidenza italiana del G20 ad assicurare una ripresa economica “più equa”. Il capo del governo italiano ha avuto anche una serie di importanti incontri a margine dei lavori, fra i quali spiccano quello con il premier britannico Boris Johnson (con il quale ha discusso in particolare di lotta ai cambiamenti climatici), con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (nel quale hanno avuto spazio i dossier Afghanistan e Libia) e con il presidente della Repubblica democratica del Congo Felix Tshisekedi (al quale Draghi ha chiesto aggiornamenti sulle indagini sull’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio). (segue) (Res)