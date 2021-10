G20: prima giornata del vertice di Roma, l’impegno dei leader sulla tassa minima globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del G20 ha trovato spazio anche una riunione sull’Iran tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e lo stesso Johnson. Al termine, è stata diramata una nota nella quale si esprime “grave preoccupazione” per le recenti attività nucleari della Repubblica islamica. In un breve botta e risposta con i giornalisti, Biden ha fatto invece riferimento alla futura ripresa dei negoziati a Vienna, senza tuttavia entrare nei dettagli. Il presidente statunitense, che questa sera non parteciperà all’evento culturale in programma alle Terme di Diocleziano, si è anche espresso in termini entusiastici sull’accordo sulla tassazione minima globale, definito “diplomazia che ridefinisce l’economia del mondo e che risponde alle necessità dei nostri popoli”. (segue) (Res)