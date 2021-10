G20: prima giornata del vertice di Roma, l’impegno dei leader sulla tassa minima globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grandi assenti i presidenti di Russia e Cina, rispettivamente Vladimir Putin e Xi Jinping, che sono intervenuti solo in videocollegamento. Il capo del Cremlino si è concentrato sul rilancio economico e ha osservato come la stabilità dei mercati energetici globali dipende direttamente dalla responsabilità sia dei produttori che dei consumatori. Il presidente cinese ha rinnovato l’appello a una crescita più equa, si è offerto di organizzare un forum mondiale sulle catene di fornitura globali aperto a tutti i Paesi membri del G20 e ha chiesto che si facciano passi in avanti sul mutuo riconoscimento dei vaccini. Nonostante l'assenza dei due capi di Stato, tuttavia, Russia e Cina hanno trovato l'opportunità per confrontarsi durante la prima giornata di lavori del summit: a margine della riunione, infatti, si sono incontrati i ministri degli Esteri dei due Paesi, il russo Sergej Lavrov e il cinese Wang Yi. Durante la giornata ha trovato spazio anche un evento su piccole e medie imprese e imprenditorialità femminile, aperto dallo stesso Draghi, cui ha partecipato la regina Maxima dei Paesi Bassi. Non ci sarà nessuna ripresa economica, ha detto il presidente del Consiglio, se si lasciano indietro le donne. (Res)