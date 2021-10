Sicurezza: Rauti (Fd'I), spazio cibernetico nazionale è asset strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra le sfide da cogliere c’è quella della sicurezza cibernetica su cui ha un ruolo fondamentale, anche se costituita con ritardo, l’Agenzia italiana di sicurezza destinata, appunto, a fronteggiare le minacce cibernetiche ed a rispondere alle esigenze di una sfida tecnologica globale, in cui la cyber security è diventata il principale terreno di competizione degli Stati”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, capogruppo in commissione Difesa che oggi è intervenuta insieme al collega Prisco, capogruppo Fd'I nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, al Convegno su "Il disordine internazionale a 20 anni dall'11 settembre. Sfide e prospettive per il sistema Paese e la tutela dell'interesse nazionale", promosso da Confedersicurezza. “Lo spazio cibernetico nazionale, continua la senatrice di Fd'I, è un dominio che va difeso dagli attacchi cyber condotti da attori statuali ma anche da soggetti non statuali che, nella rete globale, con software malevoli (malware) minacciano la sicurezza e rappresentano un nuovo scenario di guerra asimmetrica. L’intero settore Itc può essere così considerato una trincea nello spazio operativo cibernetico e, quindi, un asse strategico per la sicurezza del sistema paese. Non è casuale, infatti, che il ciberspazio venga considerato ora, in ambito Nato, un dominio operativo equiparato a quelli tradizionali (terra, mare, cielo e spazio)”. (segue) (Com)