Sicurezza: Rauti (Fd'I), spazio cibernetico nazionale è asset strategico (2)

- “Un altro risvolto di estrema attualità ed importanza - osserva la senatrice Rauti - è quello della pirateria informatica dei dati personali e di quelli sanitari. Sono in aumento gli attacchi cyber e diventa sempre più urgente implementare il Progetto del Polo strategico nazionale (Cloud). Sono stati quasi cinquemila tra luglio 2020 e agosto 2021 gli attacchi cyber stimati dal Viminale, sia ai fini di estorsioni che terroristici. La transizione digitale va accompagnata da un sistema di tutela delle informazioni che garantisca la sicurezza nazionale. La dimensione dello spazio cibernetico, infatti, è cresciuta e con esso sono aumentate le vulnerabilità. Nell’era digitale ognuno di noi è portatore di strumenti in cui il nemico può introdursi, rubando dati. Questo rischio diffuso impone un maggiore impegno nella difesa dello spazio cibernetico e, con esso, del sistema economico e dell’interesse nazionale” conclude. (Com)