G20: M5s, su global tax primo timido passo, non ancora soddisfatti

- L’accordo sulla minimum tax "raggiunto nel summit di Roma del G20 rappresenta un primo, timido passo in avanti per costruire un fisco equo e solidale e combattere i paradisi fiscali: obiettivo, questo, fortemente perseguito dal Movimento 5 stelle, che quindi avrebbe preferito un compromesso più coraggioso tra i leader mondiali sulla tassazione unitaria delle multinazionali”. Lo dichiarano i deputati del M5s in commissione Politiche Ue. “Le conclusioni nella bozza del summit impongono a queste aziende il pagamento delle tasse nei Paesi in cui operano e questo è senz’altro molto positivo. Dobbiamo però constatare che la previsione di un’aliquota minima al 15 per cento è un arretramento rispetto alle posizioni emerse nei mesi scorsi, in particolare alla proposta di aliquota al 21 per cento sostenuta anche dagli Stati Uniti e da diversi Paesi europei. Ci si sta muovendo nella direzione giusta, finalmente, ma non possiamo dirci pienamente soddisfatti. Ricordiamo infatti - proseguono - che, stando a questo accordo, l’Italia recupererebbe solo 2,7 miliardi di euro di gettito, ben al di sotto dei 7,6 miliardi che potrebbe recuperare se venisse applicata alle multinazionali un’aliquota del 21 per cento. In vista della negoziazione sul primo pilastro, che aumenterà la capacità impositiva degli Stati sulle aziende multinazionali, ci aspettiamo maggiore coraggio. La lotta ai paradisi fiscali è una lotta per la giustizia, la tutela delle piccole e medie imprese e contro le disuguaglianze: non fermiamoci qui” concludono. (Com)