G20: presidente Indonesia invita Paesi a rafforzare l'architettura sanitaria globale

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha invitato tutti i Paesi a rafforzare l'architettura sanitaria globale, intervenendo alla sessione “Economia e Salute Globale” della prima giornata del vertice, in corso a Roma. "Al fine di costruire un mondo più resistente alle pandemie, l'Indonesia invita a rafforzare l'architettura sanitaria globale", ha affermato il capo dello stato. Per realizzarla, ha spiegato, è necessario elaborare un meccanismo per aumentare le risorse sanitarie globali. Widodo ha invitato tutti i leader presenti al vertice a sviluppare protocolli sanitari globali standard relativi alle attività transnazionali, compresi i protocolli sanitari per i viaggi internazionali, e ad affrontare la scarsità e la disparità di vaccini, medicinali e attrezzature sanitarie essenziali. (Res)