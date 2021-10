Siria: raid israeliano vicino a Damasco, cinque morti tra le milizie filo-iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di cinque morti il bilancio delle vittime del raid missilistico israeliano che ha preso di mira oggi alcuni siti delle milizie filo-iraniane nei pressi di Damasco, in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo la fonte, l'attacco "ha distrutto un convoglio di armi e munizioni delle milizie filo-iraniane". L’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, aveva riferito in precedenza del ferimento di due membri delle forze governative. “Intorno alle ore 11:17 (ora locale) il nemico israeliano ha lanciato dei missili terra-terra dal nord di Israele, mirando a determinate posizioni nelle vicinanze di Damasco", ha affermato la fonte, sottolineando che la difesa anti-aerea siriana “si è attivata e ha contrastato alcuni missili dei nemici”.(Res)