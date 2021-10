G20: Bolsonaro, servono ulteriori sforzi per produrre vaccini in Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta al G20 compiere ulteriori sforzi per produrre vaccini, medicinali e cure nei paesi in via di sviluppo. Lo ha detto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, nel suo intervento al vertice del G20, in corso a Roma. “Per il Brasile, gli sforzi del G20 dovrebbero concentrarsi sulla lotta alla pandemia, che continua ad affliggere molti paesi”, ha detto Bolsonaro. “Le nostre economie si riprendono man mano che la crisi sanitaria viene superata. Questi due processi di recupero vanno di pari passo”, ha aggiunto. (Res)