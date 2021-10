© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emozionante vedere l’Italia di nuovo al centro della scena internazionale. Grazie al presidente Draghi per aver ribadito davanti ai leader della Terra che non può esserci ripresa senza le donne. Il nostro massimo impegno per abbattere ogni disparità". Lo sottolinea su Twitter il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.(Rin)