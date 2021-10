Expo 2020: capitali europee della cultura protagoniste della piattaforma per i principi del New Bauhaus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le capitali europee della cultura si presentano a Expo 2020 Dubai come protagoniste della piattaforma sperimentale per i principi del New European Bauhaus, un'innovativa iniziativa lanciata dalla Commissione europea per progettare e costruire luoghi sostenibili e accessibili. Lo rende noto un comunicato del Commissariato generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai. "La rete delle capitali europee della cultura può essere il laboratorio di sperimentazione dei progetti ispirati al New European Bauhaus e la piattaforma di pratiche per la condivisione delle conoscenze," ha affermato Rossella Tarantino, manager sviluppo e relazioni internazionali della Fondazione Matera Basilicata 2019, intervenendo al Forum internazionale presso il padiglione Italia nella giornata delle capitali europee della cultura. Il Forum, si legge nel comunicato, ha coinvolto il network delle capitali della cultura attuali, passate e future i cui rappresentanti presenti al padiglione o collegati da remoto hanno approfondito i temi della rigenerazione urbana attraverso la cultura e la creatività. "Con questa iniziativa abbiamo voluto portare il talento, il genio delle capitali europee della cultura qui all'Expo di Dubai. (segue) (Com)