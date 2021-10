Expo 2020: capitali europee della cultura protagoniste della piattaforma per i principi del New Bauhaus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di costruzione delle capitali europee della cultura tiene insieme tre elementi: bellezza, unione, sostenibilità. In queste città infatti si sperimenta l'utilizzo non convenzionale degli spazi, e si progettano nuove e iconiche infrastrutture culturali usando principi sostenibili, coinvolgendo le persone, allargando i confini delle città, portando vita a quelle aree più remote", ha detto Tarantino. Il commissario generale Paolo Glisenti ha aperto il forum di discussione parlando di "giornata storica, in cui la capitali europee della cultura si riuniscono per la prima volta fuori dall'Europa, in un luogo come il padiglione Italia, che è la sintesi di tutti i valori di cui queste città si fanno portatrici", dando poi lettura del messaggio giunto dal ministro della Cultura Dario Franceschini. "L'Italia – ha scritto Franceschini – crede profondamente nel ruolo della cultura quale motore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, un concetto ampiamente ribadito in occasione della ministeriale G20 Cultura in cui abbiamo reso centrale l'idea che la cultura è fattore di crescita economica ed umana, che la cultura unisce il mondo e che questo suo ruolo è ancora più cruciale nella fase post pandemia". (segue) (Com)