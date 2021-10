Expo 2020: capitali europee della cultura protagoniste della piattaforma per i principi del New Bauhaus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il comunicato, l'esperienza di Matera è stata raccontata per evidenziare come la città europea della cultura sia stata in grado di anticipare e sviluppare approcci innovativi in linea con le finalità del New European Bauhaus. Nel suo video messaggio, Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, ha evidenziato che "Matera 2019, insieme alle altre capitali europee della cultura, è un esempio preclaro di come la cultura possa avviare processi di trasformazione urbana e creare città e comunità sostenibili", riferisce il comunicato. Un concetto espresso anche dal console generale d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, che ha citato Matera come esempio di cultura che si trasforma in driver di sviluppo per l'economia del nostro Paese, invitando a capitalizzare i processi virtuosi attivati dalle capitali europee della cultura. (Com)