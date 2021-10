G20: Francia-Corea del Sud, intesa tra Macron e Moon su Indo-pacifico come spazio di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio con l'omologo della Corea del sud, Moon Jae-In a margine del G20 in corso a Roma. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che i due presidenti si sono trovati d'accordo "nel lavorare insieme per fare dell'Indo-Pacifico uno spazio di stabilità e prosperità e nel difendere i valori democratici insieme ai principi di sovranità e indipendenza", ha spiegato la presidente francese. "I due presidenti hanno anche indicato di voler continuare la stretta cooperazione tra la Francia e la Corea del sud in materia climatica, di preservazione della biodiversità e digitale", ha aggiunto l'Eliseo. (Frp)