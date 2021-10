G20: colloquio "costruttivo" Draghi-Erdogan, spazio a dossier Afghanistan e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, a margine dei lavori del vertice G20 di Roma. Il colloquio, a quanto si apprende, si è concentrato sulle sfide globali al centro della presidenza italiana del G20, nonché sul partenariato bilaterale e le opportunità per il suo ulteriore rafforzamento. Al centro del "costruttivo" scambio di vedute anche le relazioni tra Unione europea e Turchia, la crisi in Afghanistan e la stabilità nel Mediterraneo, con particolare attenzione per gli sviluppi del processo politico intra-libico. (Res)