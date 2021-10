Milano: domani nei pressi di San siro conferenza dei magazzinieri a rischio licenziamento dall’Inter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, prima della partita Inter - Udinese, è convocata una conferenza stampa, dalle 11.30, nei pressi dello stadio S.Siro. Lo comunica la Cgil Milano in una nota specificando che saranno presenti i tre magazzinieri che l'Inter conferma di voler licenziare dal 1 Novembre 2021, data di scadenza del blocco dei licenziamenti decisi dal governo. “Come le partite di calcio, che si decidono nei minuti di recupero, anche questa vicenda si avvicina al triplice fischio. Domani probabilmente sarà una delle ultime occasioni prima che Davide, Paolo ed Emilio vengano licenziati da una società che professa valori come l'uguaglianza e la fratellanza - si legge nel comunicato sindacale - E come ogni squadra che si rispetti, la nostra volontà è di provarci fino all'ultimo secondo, fino al 90esimo ed oltre” (Com)