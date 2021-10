Francia: manifestanti a Nantes contro l'arrivo dell'opinionista conservatore Zemmour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti hanno protestato lungo gli assi stradali nei pressi della città di Nantes contro l'arrivo nella città della Francia occidentale dell'opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, vicino alla candidatura per la corsa all'Eliseo del 2022. Zemmour è impegnato in un tour per la presentazione del suo ultimo libro e oggi pomeriggio interverrà a Nantes dove il suo arrivo è stato accompagnato dalle proteste. Secondo quanto riferisce l'emittente "Bfmtv", il suo avvocato ha inoltre chiesto l'apertura di un'inchiesta dopo che ieri alcuni manifestanti nei pressi di Saint-Malo hanno disegnato dei bersagli con l'effigie di Zemmour. Nei giorni scorsi le proteste contro l'opinionista conservatore si sono registrate anche ad Ajaccio e Biarritz. "È il solito teatro antifascista. Stalin aveva insegnato a tutti i partiti comunisti negli anni '20 che era necessario chiamare i loro avversari, chiunque essi fossero, fascisti. Sono i loro lontani eredi", ha commentato nei giorni scorsi Zemmour. (Frp)