Libano: Aboul Gheit, necessario intervenire in crisi diplomatica con Paesi del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita hanno deciso l’espulsione dei diplomatici libanesi e richiamato i propri diplomatici da Beirut in seguito alla crisi innescata dalle affermazioni del ministro dell'Informazione libanese, sul ruolo delle milizie sciite nel conflitto in corso in Yemen. In occasione di un'intervista emersa lo scorso 26 ottobre, Kordahi aveva affermato, parlando della differenza tra il movimento sciita libanese Hezbollah e i ribelli Houthi dello Yemen, che questi ultimi stanno conducendo azioni di “autodifesa”, descrivendo di fatto la guerra in Yemen come un'aggressione dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. "Le osservazioni del ministro libanese riflettono una comprensione inadeguata e una lettura superficiale", hanno affermato i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo in una dichiarazione rilasciata su Twitter, secondo la quale Kordahi "ha ignorato" i tentativi dei ribelli sciiti Houthi di ostacolare le soluzioni proposte alla guerra in Yemen. (segue) (Lib)