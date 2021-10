G20: Di Maio, Roma al centro del mondo, ripresa post Covid è obiettivo principale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia capofila, Roma al centro del mondo: con il G20 sono giorni decisivi sulle questioni più importanti da qui ai prossimi anni. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che sta partecipando ai lavori del summit del G20 iniziato oggi nella capitale italiana. "La piena ripresa economica post Covid è l'obiettivo principale di tutti i Paesi: politiche condivise in materia di sviluppo sostenibile, green, commercio internazionale sono lo strumento per raggiungere questo rilancio", ha scritto Di Maio. "L'Italia sta facendo passi da gigante nell'export ed è punto di riferimento per processi cruciali come la transizione ecologica. Ci prepariamo a chiudere il 2021 con un tasso di crescita superiore al 6 per cento. Rinnoviamo il nostro impegno per fare di innovazione, digitale e ricerca scientifica la più grande fonte di benessere e prosperità a livello globale. Tutto ciò sarà possibile solo grazie al dialogo e alla collaborazione tra Stati. Davanti abbiamo traguardi da raggiungere uniti, in ballo c'è il futuro di tutti", ha aggiunto Di Maio. (Res)