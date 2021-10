G20: Draghi, governi aiutino Pmi a cogliere benefici della digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi devono aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a cogliere i benefici della digitalizzazione. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento all’evento sul sostegno alle Pmi e all’imprenditorialità femminile, organizzato nel quadro del vertice del G20 a Roma. Il capo del governo italiano ha ricordato come le piccole e medie imprese abbiano pagato “un duro prezzo” a causa della pandemia, che ha ridotto gli introiti e ha fatto mancare loro la liquidità necessaria per crescere. Un contributo importante può arrivare dalle banche centrali e dai servizi tecnologici, ma anche i governi devono aiutare le Pmi a diventare più competitive cogliendo i benefici della digitalizzazione, ha evidenziato Draghi osservando come la presidenza italiana del G20 abbia promosso con decisione l’utilizzo degli strumenti digitali. (Res)