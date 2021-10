Legge Bilancio: Cgil, Cisl e Uil avviano percorso di mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl, Uil "avviano un percorso di mobilitazione con assemblee sui posti di lavoro, iniziative e manifestazioni regionali, con tutte le modalità e gli strumenti per garantire la più ampia partecipazione", per sostenere "le proposte e le piattaforme presentate al governo in questi mesi e nell’incontro del 26 ottobre alla presidenza del Consiglio" su investimenti, lavoro pubblico e privato, creazione di nuova occupazione, protezioni sociali, fisco, pensioni, e "per modificare il tal senso la misure previste in legge di stabilità". E' quanto si legge in comunicato congiunto delle tre sigle sindacali. "Le iniziative - riferisce la nota - si svolgeranno a partire dal deposito della legge di stabilità in Parlamento e avranno momenti di verifica entro il mese di novembre per rafforzare e ricalibrare se necessario le iniziative di mobilitazione, non escludendo iniziative nazionali. Alle iniziative di mobilitazione parteciperanno le segreterie generali e confederali di Cgil, Cisl e Uil. Le modalità organizzative su questo schema saranno determinate dalle strutture confederali regionali e dalle categorie. Il percorso - conclude la nota - sarà sottoposto alla discussione degli organismi dirigenti dei sindacati nei prossimi giorni". (Rin)