G20: Draghi, non c’è ripresa sostenibile se lasciamo indietro le donne

- Non esiste ripresa economica sostenibile se le donne vengono lasciate indietro. Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione del suo intervento in apertura dell’evento su piccole e medie imprese e imprenditorialità femminile, organizzato nel quadro del vertice G20 a Roma. Il capo del governo italiano ha ricordato come le imprenditrici siano state tra le categorie più colpite dalla crisi pandemica, come abbiano avuto un accesso limitato ai prestiti rispetto agli uomini e come si siano fatte carico di una quota maggiore di lavoro domestico dopo la chiusura delle scuole. “L’Italia – ha sottolineato Draghi – ha messo la promozione del ruolo femminile al centro dell’agenda” del G20, nella consapevolezza che “non c’è ripresa sostenibile se dimentichiamo metà del mondo”. I leader delle venti maggiori economie del Pianeta hanno dunque assunto l’impegno a “rimuovere tutte le barriere alla piena partecipazione delle donne nelle nostre società ed economie”, e a promuovere le opportunità di studio di donne e ragazze con una distribuzione più equa dei lavori domestici. Un mondo più giusto, ha sottolineato Draghi, "inizia già a casa e sul posto di lavoro".(Res)