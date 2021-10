Libia: ministro Esteri egiziano, necessario sforzo globale per espulsione combattenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari gli sforzi della comunità internazionale per garantire l’espulsione dei combattenti e delle forze straniere dalla Libia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante un incontro al Cairo con l'inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia e capo della missione di sostegno dell'Onu (Unsmil), Jan Kubis. In questa occasione, il ministro egiziano ha sottolineato importanza di garantire l’espulsione di tutte le forze e combattenti stranieri, che rappresentano “una minaccia per la sovranità libica e la stabilità regionale”.(Cae)