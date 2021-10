G20: regina Maxima, contributo donne imprenditrici importante per la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo delle donne imprenditrici è importante per la società. Lo ha detto la regina Maxima dei Paesi Bassi nel suo intervento alla sessione dedicata al sostegno alle donne imprenditrici organizzata nella prima giornata di lavori del summit del G20 a Roma. “Serve una crescita più equa e sostenibile”, ha detto la regina, sottolineando che “molto di più può essere fatto per le donne imprenditrici”. La regina consorte ha indicato quindi tre piani d’azione per aiutare le donne imprenditrici: digitalizzazione; investimenti su capacità e competenze; e accesso ai finanziamenti. “Non applicare i benefici della digitalizzazione causa una perdita di opportunità. Questo tema è una sfida per le nostre economie, sostiene anche la mancanza di lavoro in alcuni Paesi e apre verso nuovi mercati”, ha detto la regina Maxima. Per quanto concerne il secondo punto, “lo sviluppo delle loro competenze aiuterà le donne imprenditrici”, ha proseguito la sovrana olandese, secondo cui servono “piani da adottare per il mercato del lavoro” e programmi “di formazione”. Infine, l’accesso ai finanziamenti che resta “uno dei principali ostacoli” per sostenere le attività delle donne imprenditrici. (Res)