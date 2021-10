Italia-Regno Unito: Johnson, lavoriamo a stretto contatto per ridurre emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualità di co-organizzatori della conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop26, il Regno Unito e l'Italia stanno lavorando a stretto contatto per compiere progressi internazionali nella riduzione delle emissioni di C02. Lo ha scritto su Twitter il premier britannico, Boris Johnson, che ha ringraziato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per aver ospitato il summit del G20. “Attendiamo con impazienza l'inizio del vertice lunedì”, ha aggiunto Johnson, in riferimento ai lavori della Cop26 che prenderanno il via il primo novembre a Glasgow. (Res)