Giustizia: Siracusano (FI), referendum occasione storica per rivoluzionare sistema

- Il via libera da parte della Cassazione dei sei referendum sulla giustizia "è un'ottima notizia. La consultazione popolare sarà l'occasione per rivoluzionare un sistema - già potenzialmente migliorato dalla riforma Cartabia - che in questi ultimi decenni ha troppe volte mostrato limiti e contraddizioni". Lo sottolinea Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della commissione Giustizia di Montecitorio. "Le oltre 4 milioni di firme raccolte in questi ultimi mesi, anche grazie alla mobilitazione di Forza Italia - io ho sottoscritto la richiesta di referendum e contrituito a raccogliere nella mia città, Messina, adesioni -, dimostrano quanto il tema sia importante e ritenuto prioritario dagli italiani. Riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione della legge Severino, equa valutazione dei magistrati. Tanti i punti che saranno oggetto del voto referendario, probabilmente già nella prossima primavera. Un'occasione storica e irripetibile", conclude. (Com)