Green pass: al via al presidio “No paura day” in piazza Duomo a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero circa un migliaio i manifestanti che si sono trovati alle 15 in piazza Duomo a Milano per il presidio "no green pass" organizzato dai movimenti “No paura day” e “Primum non nocere”, al quale è prevista anche la partecipazione dell'ex portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer. Dopo le 17, invece, dovrebbe partire il 15esimo corteo - per la prima volta preavvisato - dei "no green pass" da piazza Fontana che, secondo quanto concordato con la questura, dovrebbe arrivare fino alla sede della Rai in corso Sempione (Rem)