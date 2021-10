Cultura: Franceschini, con Desideria Pasolini dall'Onda si spegne una voce importante dell'impegno civile per il patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa di Desideria Pasolini dall'Onda, fondatrice e storica presidente di Italia Nostra, viene meno una voce importante dell'impegno civile per la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio". Lo sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell'apprendere della scomparsa di Desideria Pasolini dall'Onda. "Con la sua vita ha testimoniato autentico amore per ciò che più contraddistingue il nostro Paese, come testimoniano le tante immagini del G20 in corso oggi a Roma: la grande eredità delle civiltà che si sono sviluppate nel nostro territorio e la bellezza che giorno dopo giorno, forti e consapevoli di tale lascito, continuiamo a creare nel nostro Paese", conclude.(Com)