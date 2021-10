Imprese: Cop26, parte da London Euston il treno di Trenitalia Uk con destinazione Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito oggi alle 13:27 locali da London Euston Station il Climate Train Cop26 di Avanti West Coast diretto a Glasgow, in Scozia. L’iniziativa conferma l’impegno di Trenitalia Uk, controllata da Trenitalia (gruppo Fs Italiane), verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore trasporti, ospitando a bordo esponenti delle delegazioni istituzionali italiane, inglesi ed europee che parteciperanno ai lavori di Cop26. L’iniziativa - riferisce una nota - nasce dal partenariato tra Avanti West Coast ed Eurostar e, attraverso il viaggio, vuole confermare il treno come mezzo più sostenibile alle delegazioni europee e inglesi per la 26esima Conferenza delle Parti sul clima, che si terrà sotto la presidenza congiunta di Italia e Regno Unito. I delegati sono arrivati da Amsterdam e Bruxelles alla stazione di St. Pancreas e si sono poi uniti al servizio di Avanti West Coast partito dalla stazione di Euston. Il treno arriverà a Glasgow Central alle ore 18 inglesi. Gli ospiti a bordo del treno speciale sono stati accolti dal Managing Director di Trenitalia Uk, Ernesto Sicilia. Fra questi, l’Ambasciatore d’Italia in Regno Unito, Raffaele Trombetta, l’Ambasciatore della Rappresentanza Ue nel Regno Unito, Vale de Almeida, il ministro britannico per i Trasporti, Chris Heaton-Harris, il direttore dell’Ice a Londra, Giovanni Sacchi, e il professore dell’University College of London (Ucl), Paolo Taticchi.(Com)