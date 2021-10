Cop26: Parolin, multilateralismo torni centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop26 possa realmente riaffermare la centralità del multilateralismo e dell'azione. È l'auspicio della Santa Sede, espresso dal segretario di Stato, Pietro Parolin, in un'intervista a Vatican News. "È vero – afferma il prelato – che è stato avviato un processo di transizione verso un modello di sviluppo libero da tecnologie e comportamenti che incidono sulle emissioni di gas serra; l'interrogativo principale è quanto sarà veloce questo processo di transizione e se sarà in grado di rispettare i tempi dettati dalla scienza". "Vista la lentezza di progresso – prosegue – l'importanza della Conferenza di Glasgow è significativa, in quanto attraverso di essa si potrà misurare e stimolare la volontà collettiva e il livello di ambizione dei singoli Stati". Parolin sottolinea che si tratta "di una sfida di civiltà a favore del bene comune e di un cambiamento di prospettiva, che deve porre la dignità umana al centro di ogni azione. Fenomeni globali e trasversali come la pandemia e il cambiamento climatico mettono sempre più in risalto quel cambio di rotta richiesto da Papa Francesco fondato sulla consapevolezza che dobbiamo lavorare tutti insieme nel rinsaldare l'alleanza tra l'essere umano e l'ambiente naturale, con una particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili". Alla luce di ciò, l'evento di Glasgow assume una rilevanza significativa. "È importante – conclude il segretario di Stato – che alla Cop26 emerga anche una chiara risposta collettiva non solo per favorire le attività di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico da parte di tutti i Paesi, ma anche per aiutare quelli più vulnerabili ad affrontare i danni e le perdite derivanti da tale fenomeno, che purtroppo sono già una realtà in numerose contesti". (Civ)