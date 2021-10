Milano: De Corato, bilancio positivo per progetto Smart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bilancio positivo per il progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) di Regione Lombardia fortemente voluto dall'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato. nella serata di ieri sono stati impiegati 61operatori e 44 pattuglie con decine di posti di blocco nei Comuni di Magenta, Robecco sul Naviglio, Boffalora Sopra Ticino, Santo Stefano Ticino, Corbetta, Arluno, Vanzago, Bareggio, Legnano, Rescaldina, Canegrate, Cerro Maggiore, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Buccinasco a Rozzano. Nel territorio di Buccinasco era presente anche l'unità cinofila della polizia locale di Milano che ha coadiuvato gli agenti nel controllo di 100 veicoli e ha permesso di individuare e denunciare un marocchino irregolare di 25 anni sorpreso con alcune dosi di hashish e mille euro in contanti. Nel corso dell'operazione sono stati controllati 523 veicoli e registrate 139 violazioni complessive: guida in stato di ebrezza, guida senza patente, guida senza assicurazione, minorenni alla guida di monopattino senza casco. (segue) (Com)