Milano: De Corato, bilancio positivo per progetto Smart (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati di questa notte confermano l'importanza del controllo del territorio da parte delle Polizie Locali. Come Regione Lombardia, in questi anni, ci stiamo impegnando molto affinché le varie Polizie Locali ricevano dotazioni strumentali sempre più moderne ed utili alle loro importanti attività – dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia -. La settimana scorsa, proprio per il progetto 'Smart Insubriae' della polizia locale di Como, che ha coinvolto 26 Comuni delle provincie di Como e Lecco, Regione Lombardia ha ricevuto il 'Premio nazionale sicurezza urbana 2021' Forum Europeo per la sicurezza urbana'". Aggiunge De Corato: "Alle amministrazioni locali, a tutti gli agenti impegnati questa notte nell'Ovest Milanese va il mio più sentito ringraziamento. Mi auguro che il Comune di Milano segua quanto l'esempio di quanto fatto questa notte dal Comune di Rozzano che ha attuato l'ordinanza locale sui monopattini, sanzionando due trasgressori che stavano utilizzando il monopattino elettrico senza casco e non essendo nemmeno maggiorenni". (Com)