Sudan: fonti mediche, due morti in proteste contro golpe militare

- Due manifestanti sono stati uccisi a Omdurman, in Sudan, nelle proteste in corso contro il colpo di stato militare. Lo rende noto il Comitato centrale dei medici del Sudan (Ccsd), secondo cui i militari che sostengono il golpe stanno sparando sui manifestanti. Secondo il comitato ci sono anche diversi feriti. Lunedì 25 ottobre un gruppo di militari ha arrestato il primo ministro Abdallah Hamdok e diversi membri del governo civile, sciogliendo in seguito il governo di transizione instaurato due anni fa. (Res)