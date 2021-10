Formazione: protocollo d'intesa tra Anci Giovani e Italiadecide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare, ogni anno, tra i diversi appuntamenti formativi in calendario, Italiadecide organizza la Scuola per la Democrazia, una grande occasione di formazione rivolta ai giovani amministratori e a cui collaboreremo sempre di più come Anci Giovani. Ringrazio la dottoressa Finocchiario – ha proseguito Baroncini – con cui, nel corso di un incontro, ho avuto modo di condividere obiettivi e intenti comuni per il nostro Paese che deve ripartire inevitabilmente dai giovani e dai giovani amministratori locali che sono una risorsa preziosa e il futuro dell'Italia". Il primo di questi appuntamenti formativi sarà proprio la Scuola per la Democrazia di ItaliaDeciade, in programma dal 22 al 27 novembre, che quest'anno si centrerà sul tema della "Transizione ambientale e politiche territoriali locali". Tra gli interventi previsti ci sarà anche il coordinatore di Anci Giovani Baroncini nella giornata di apertura il 22 novembre. "Sono tutte attività coerenti con lo spirito di Publica, la scuola per giovani amministratori di Anci. Per questo abbiamo ritenuto opportuno supportarci e sostenerci a vicenda" ha concluso Baroncini. (Com)