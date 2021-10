G20: ministro Esteri Cina prima del vertice, Taiwan è parte inanlienabile del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo esiste “una sola Cina” e Taiwan è parte “inalienabile” del suo territorio. Così il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in una dichiarazione rilasciata ai media nazionali prima dell’inizio del vertice del G20 a Roma. Il messaggio è indirizzato innanzitutto agli Stati Uniti, che di recente si sono detti a favore di una “partecipazione robusta e significativa di Taiwan nel sistema delle Nazioni Unite e nella comunità internazionale”. “Il governo della Repubblica popolare cinese è il solo a rappresentare l’intera Cina. Taiwan è parte inalienabile della Cina, come universalmente riconosciuto dalla comunità mondiale e come ormai è norma nelle relazioni internazionali”, ha affermato Wang, secondo cui Taipei “non ha altro destino che non sia la riunificazione” con la Cina continentale. (Res)