G20: diversi incontri in agenda per Sanchez a Roma ma nessun bilaterale con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenda fitta di impegni per il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, a latere dei lavori del summit del G20 che ha preso il via oggi a Roma, ma anche una "casella vuota" nell'agenda degli appuntamenti che a Madrid e dintorni continua a far discutere. Dopo gli incontri di questa mattina con le direttrici generali di Fondo monetario internazionale (Fmi) e Organizzazione mondiale del commercio (Omc), rispettivamente Kristalina Georgieva e Ngozi Okonjo-Iweala, oggi pomeriggio Sanchez avrà un bilaterale con gli omologhi canadese e australiano, Justin Trudeau e Scott Morrison, oltre che con il segretario generale del’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Mathias Cormann. Spicca, tuttavia, l’assenza di un bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Un nervo scoperto per il presidente del governo e leader del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), cui spesso è stato imputata in patria l’incapacità di dialogare con il titolare della Casa Bianca sin dalla sua elezione. (Res)