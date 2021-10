G20: Germania-Argentina, alle 14 bilaterale Merkel-Fernandez su negoziato con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, incontrerà alle 14 la cancelliera argentina Angela Merkel, primo dei bilaterali messi in agenda da Buenos Aires per cercare sostegno al tentativo di rinegoziare il debito da 45 miliardi di dollari stretto dalla precedente amministrazione con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Già durante la sessione mattutine del G20, ha precisato la portavoce della presidenza Gabriela Cerruti, Fernandez "è tornato a chiedere sostegno a un negoziato giusto con il Fondo", condizioni che non costringano la popolazione argentina a sopportare ulteriori oneri legati tanto alle ristrettezze economiche quanto alla crisi pandemica. Berlino è considerato un interlocutore chiave per il successo di questa missione. Nel pomeriggio il presidente dovrebbe anche vedere il presidente francese Emanuel Macron - che secondo indiscrezioni, nel corso dei lavori dei capi di Stato e di governo, avrebbe già espresso il suo appoggio a Buenos Aires -, e la direttrice generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva. (Res)