Roma: Lollobrigida (Fd'I), scelta Michetti generosa e rispettosa del suo percorso

- "Enrico Michetti da candidato civico si è messo a disposizione per interpretare un ruolo che i cittadini con il loro consenso non gli hanno dato la possibilità di svolgere. La scelta di tornare a esercitare la sua attività professionale a tempo pieno e di assistere migliaia di amministratori, rinunciando ad una poltrona, è un indubbio segno di coerenza e serietà che in pochi hanno saputo dimostrare". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Voglio ringraziare Enrico Michetti per il tempo dedicato a questa impresa e per ciò che potrà fare in futuro per la buona politica al servizio dei cittadini. Il suo scranno non resterà scoperto ma verrà sostituito in Assemblea Capitolina da Federico Rocca, già consigliere comunale di esperienza, che potrà contribuire al meglio, dall’opposizione, al bene di Roma Capitale", aggiunge. (com)