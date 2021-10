G20: Gualtieri incontra ministro Le Maire, "occasione per parlare di ruolo strategico città in Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato oggi il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, che si trova nella Capitale per partecipare al summit del G20 che si concentrerà sull'emergenza climatica e sulla pandemia da Covid-19. "Colazione di lavoro con il ministro dell'Economia francese, l'amico Bruno Le Maire, a Roma per il G20. Abbiamo parlato di politica e di economia e del ruolo strategico delle città nella costruzione di un'Europa ancora più moderna, sostenibile e inclusiva", ha scritto in un post su Facebook il primo cittadino di Roma. (Rer)