Roma: Gasparri, sorprende scelta irrispettosa di Michetti

- "Apprendo dalle agenzie di stampa che Enrico Michetti, già candidato a sindaco di Roma della coalizione di centrodestra nella Capitale, avrebbe deciso di non svolgere il suo incarico di consigliere comunale di opposizione. Nessuna notizia è stata data ai partiti che l'hanno lealmente sostenuto". Lo afferma, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. "È una decisione che ci sorprende e che francamente non ci pare rispettosa degli elettori e delle forze politiche che gli sono state accanto, superando, in nome della lealtà, alcune opinioni che l'esito elettorale ha confermato - aggiunge -. Il fatto che poi questa decisione la si debba apprendere leggendo le agenzie è davvero singolare. Ragione in più per riflettere con più attenzione sulle scelte che si dovranno fare in futuro. Che non dovranno essere improvvisate e dovranno essere ben più tempestive e meditate". (com)