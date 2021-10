G20: Argentina-Brasile, a Roma primo incontro in presenza tra presidenti Fernandez e Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Fernandez e Jair Bolsonaro hanno sostenuto oggi a Roma il primo incontro ravvicinato da quando sono presidenti di Argentina e Brasile. Protagonisti del vertice dei capi di Stato e di governo del G20, i due hanno posato vicini nella foto di famiglia, a quanto si apprende per ragioni di cerimoniale, e si sono scambiati un saluto prima di entrare alla sessione mattutina di lavoro. I due capi di stato - su posizioni politiche diverse - non hanno ancora celebrato un bilaterale nonostante lo storico e solido legame tra le nazioni, e nonostante il tempo non sia mancato: Bolsonaro si è insediato a gennaio 2019, Fernandez a dicembre dello stesso anno. Ad oggi, anche in ragione della pandemia, gli incontri ufficiali tra i due - come quelli che li vedono protagonisti assieme a Uruguay e Paraguay nel Mercosur -, si sono svolti in remoto. (Res)