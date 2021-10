Libia: inviato Onu Kubis ringrazia l’Egitto per accoglienza riunione comitato militare 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia e capo della missione di sostegno dell'Onu (Unsmil), Jan Kubis, ha espresso il suo ringraziamento e apprezzamento al governo egiziano per l’accoglienza della riunione del comitato militare misto 5+5 libico. Lo riferisce un comunicato dell’Unsmil. “Vorrei esprimere apprezzamento e gratitudine ai rappresentanti di Ciad, Niger e Sudan per la partecipazione a questo importante incontro e alla loro volontà di collaborare con il comitato 5+5 sul ritiro dei mercenari e dei combattenti stranieri dalla Libia”, ha proseguito Kubis. "L'Unsmil si è costantemente impegnato l'obiettivo di aiutare la Libia a ripristinare la sua stabilità, unità e piena sovranità”, rende noto il comunicato, secondo il quale gli sforzi sono compiuti in coordinamento con i libici e i partner internazionali.“In risposta alle aspirazioni del popolo libico e in linea con le conclusioni delle conferenze di Berlino 1 e 2 e le rispettive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in Libia, il comitato 5+5 ha firmato lo scorso 8 ottobre un piano completo per il progressivo ritiro dei mercenari e dei combattenti stranieri”, aggiunge la nota, evidenziando come il comitato 5+5 abbia posto le basi per la fondazione dei processi di pace e politici, comprese le elezioni in Libia. “Vorrei esprimere la speranza che l’incontro del Cairo includa una comprensione reciproca dei principali elementi e dei meccanismi di coordinamento necessari per il ritiro dei combattenti stranieri”, ha proseguito Kubis. “Conto sulla tua piena collaborazione e il supporto dell'Unione africana in questo sforzo nobile e importante”, ha concluso.(Lib)