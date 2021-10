G20: ampio e trasversale sostegno ad accordo su tassazione minima globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G20 hanno espresso un ampio e trasversale sostegno all’accordo raggiunto nei lavori del vertice sulla tassazione minima globale. Secondo quanto si apprende, nel corso della sessione “Economia e Salute Globale” della prima giornata del vertice, in corso a Roma, Stati Uniti e Paesi come Brasile, Francia, Corea del Sud hanno manifestato sostegno nei confronti della misura. Il presidente Usa Joe Biden, in particolare, ha dichiarato che “la comunità internazionale, grazie all’accordo sulla tassazione minima globale, sosterrà le persone facendo in modo che le aziende contribuiscano pagando la loro quota”. (segue) (Res)