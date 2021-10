G20: ampio e trasversale sostegno ad accordo su tassazione minima globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo pilastro dell’accordo prevede la riallocazione dei diritti di tassazione delle imprese multinazionali più grandi e profittevoli. Il 25 per cento dei profitti (eccedenti il 10 per cento dei ricavi) viene allocato nelle giurisdizioni di mercato in cui tali imprese superano una soglia di ricavi rilevanti. Il secondo pilastro introduce una tassazione minima effettiva del 15 per cento a livello globale delle grandi imprese multinazionali, in ogni giurisdizione in cui operano. L’accordo sul primo pilastro include l’impegno a rimuovere le imposte sui servizi digitali esistenti e altre misure unilaterali simili, nonché ad astenersi dall’introduzione di nuove imposte dello stesso genere in futuro, una volta che le nuove regole saranno in vigore. (Res)