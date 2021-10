Ostia: controlli antidroga, 6 arresti, 700 grammi di stupefacente e 27mila euro sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano serrate le attività preventive e repressive dei carabinieri della Compagnia di Roma Ostia contro lo smercio e il consumo di droga nel territorio, che solo negli ultimi giorni hanno portato all’arresto in flagranza, in diverse circostanze, di 6 persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro complessivo di 590 grammi di hashish, 70 grammi di marijuana, 17 grammi di cocaina, il tutto suddiviso in varie dosi pronte alla vendita, e di oltre 27.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività delittuose. In particolare, nel corso dei mirati servizi, i carabinieri della stazione di Fiumicino, all’esito di una perquisizione domiciliare, hanno arrestato un 51enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per analoghi reati, in quanto trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish, suddivisi in varie dosi e occultati nel mobilio della casa, oltre che di 24.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, all’esito del giudizio di convalida del Tribunale di Roma, è stata sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)