Ostia: controlli antidroga, 6 arresti, 700 grammi di stupefacente e 27mila euro sequestrati (2)

- I carabinieri della Stazione di Acilia hanno notato un 22 enne che, a bordo della sua auto, cedeva droga ad un acquirente. I militari intervenuti hanno bloccato entrambi, sequestrando due dosi di cocaina e 125 euro in contanti, procedendo all’arresto del venditore e segnalando alla Prefettura di Roma l’acquirente. Analogo esito ha avuto l’intervento dei carabinieri della Stazione di Ponte Galeria che hanno notato 3 soggetti, di 39, 46 e 59 anni, tutti già con precedenti, in atteggiamento sospetto in strada, intenti a scambiarsi degli involucri. Bloccati e sottoposti a perquisizione, nonostante il tentativo di fuga di uno, sono stati trovati in possesso di complessivi 8 grammi di cocaina, suddivisa in 7 dosi, oltre che singole dosi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 2.885 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro. I tre sono stati quindi arrestati e, all’esito del giudizio di convalida del Tribunale di Roma, destinatari di misure cautelari degli arresti domiciliari e dell’obbligo di firma. (segue) (Rer)