Ostia: controlli antidroga, 6 arresti, 700 grammi di stupefacente e 27mila euro sequestrati (3)

- Infine, importante intervento repressivo è stato svolto dai carabinieri della Stazione di Ostia Antica che, all’esito di una perquisizione domiciliare delegata in altro procedimento penale per atti persecutori instaurato a carico di un 52enne, hanno rinvenuto in un magazzino nella sua disponibilità, nascosti in vari ripostigli e armadi metallici chiusi, 6 panetti di hashish per circa 580 g di peso complessivo, materiale per pesatura e confezionamento della sostanza, ma anche una balestra completa di 12 frecce, una carabina e una pistola ad aria compressa, quattro coltelli a serramanico e tre pugnali, di lunghezza variabile tra 10 e i 25 cm, il tutto posto sotto sequestro. L’arrestato, ad esito del giudizio di convalida del Tribunale di Roma, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. (Rer)