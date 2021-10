Spagna: Casado (Pp), nessun beneficio penitenziario detenuti Eta che non collaborano con giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Pablo Casado, ha espresso nuovamente il suo rifiuto alla possibilità che i detenuti dell'ex organizzazione terroristica indipendentista basca Eta possano godere di benefici penitenziari se non "aiutano la giustizia" a fare chiarezza sui 300 omicidi che rimangono ancora impuniti. Casado, inoltre, ha chiesto su Twitter che i crimini commessi dall'Eta non vadano in prescrizione e a questo proposito ha invitato a sostenere il progetto di legge presentato dal Pp che in ogni caso sarà attuato quando il suo partito "governerà il Paese".(Spm)