- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parteciperà a una messa privata, che verrà celebrata domani mattina in Vaticano. Secondo quanto si apprende da fonti italiane, Biden e la first lady Jill prenderanno parte alla funzione religiosa alle 9 nella Basilica di San Pietro. La messa non sarà officiata da Papa Francesco, che ha ricevuto il presidente statunitense nella giornata di ieri. (Civ)