G20: Putin, grazie a interventi di politica economica bilancio russo 2021 sarà in attivo

- La Russia ha normalizzato la sua politica economica, ha inasprito la sua politica fiscale e grazie a questi interventi il bilancio pubblico sarà in attivo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante il suo intervento al summit del G20 iniziato oggi a Roma. Nell 2020 in Russia, “sullo sfondo di misure su larga scala a sostegno della popolazione, delle piccole e medie imprese e del sistema sanitario, il deficit di bilancio è aumentato al 4 per cento. Ciò ha consentito, tra l'altro, di realizzare il ripristino del mercato del lavoro”, ha detto Putin, che partecipa ai lavori in videocollegamento. Tuttavia, secondo il capo dello Stato russo, dato l’inasprimento della politica monetaria russa messo in atto quest’anno il bilancio del Paese è in attivo, mentre la situazione generale nei Paesi del G20 “è leggermente diversa”. (Res)